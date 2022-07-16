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    16 июля 2022, 09:30

    Британцы для экономии стали мыть голову средствами для мытья посуды — СМИ

    Mirror: некоторые британцы для экономии стали мыть голову средствами для мытья посуды

    Оксана Кириллова

    Некоторые британцы из-за кризиса стали мыть голову и стирать одежду средствами для мытья посуды. Об этом сообщило местное издание Mirror со ссылкой на руководителя благотворительной организации Freedom4Girls Тину Лесли.

    Британцы для экономии стали мыть голову средствами для мытья посуды — СМИ

    «По данным организации, семьям, которые уже борются за еду в условиях кризиса стоимости жизни, отчаянно не хватает предметов первой необходимости. Некоторые нуждающиеся в деньгах британцы даже используют жидкость для мытья посуды для мытья волос и одежды», — написала газета.

    Самое дешевое средство для мытья посуды можно купить за 50 пенсов.

    Журналисты добавили, что часть британцев также решила отказаться от стирального порошка, потому что из-за высоких цен на электроэнергию не может позволить себе регулярно включать машинку.

    «Банки продовольствия раздают стиральный порошок, а люди не хотят его, потому что не могут оплатить счета. Поэтому они даже не стирают свою одежду», — процитировало издание Тину Лесли.

    По ее мнению, в сложившихся экономических условиях ситуация может только ухудшиться.

    Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1%, а заработная плата выросла в среднем лишь на 4,1%.