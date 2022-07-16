Некоторые британцы из-за кризиса стали мыть голову и стирать одежду средствами для мытья посуды. Об этом сообщило местное издание Mirror со ссылкой на руководителя благотворительной организации Freedom4Girls Тину Лесли.

«По данным организации, семьям, которые уже борются за еду в условиях кризиса стоимости жизни, отчаянно не хватает предметов первой необходимости. Некоторые нуждающиеся в деньгах британцы даже используют жидкость для мытья посуды для мытья волос и одежды», — написала газета.

Самое дешевое средство для мытья посуды можно купить за 50 пенсов.

Журналисты добавили, что часть британцев также решила отказаться от стирального порошка, потому что из-за высоких цен на электроэнергию не может позволить себе регулярно включать машинку.

«Банки продовольствия раздают стиральный порошок, а люди не хотят его, потому что не могут оплатить счета. Поэтому они даже не стирают свою одежду», — процитировало издание Тину Лесли.

По ее мнению, в сложившихся экономических условиях ситуация может только ухудшиться.

Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1%, а заработная плата выросла в среднем лишь на 4,1%.