Британцы для экономии стали мыть голову средствами для мытья посуды — СМИ
Mirror: некоторые британцы для экономии стали мыть голову средствами для мытья посуды
Некоторые британцы из-за кризиса стали мыть голову и стирать одежду средствами для мытья посуды. Об этом сообщило местное издание Mirror со ссылкой на руководителя благотворительной организации Freedom4Girls Тину Лесли.
«По данным организации, семьям, которые уже борются за еду в условиях кризиса стоимости жизни, отчаянно не хватает предметов первой необходимости. Некоторые нуждающиеся в деньгах британцы даже используют жидкость для мытья посуды для мытья волос и одежды», — написала газета.
Самое дешевое средство для мытья посуды можно купить за 50 пенсов.
Журналисты добавили, что часть британцев также решила отказаться от стирального порошка, потому что из-за высоких цен на электроэнергию не может позволить себе регулярно включать машинку.
«Банки продовольствия раздают стиральный порошок, а люди не хотят его, потому что не могут оплатить счета. Поэтому они даже не стирают свою одежду», — процитировало издание Тину Лесли.
По ее мнению, в сложившихся экономических условиях ситуация может только ухудшиться.
Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1%, а заработная плата выросла в среднем лишь на 4,1%.