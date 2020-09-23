Британцы бросились скупать туалетную бумагу из-за заявления Джонсона
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, обратился к нации и объявил об ограничениях из-за коронавируса — даже при том, что ему пришлось смягчить изначальный план, меры все равно выглядят сурово. Об этом сообщил «Царьград».
В Британии грядет вторая волна коронавируса. А поэтому — англичане выстраиваются в очереди у магазинов, чтобы запастись всеми необходимыми предметами: туалетная бумага, макароны, рис, мука и консервы.
Товары первой необходимости и продукты длительного хранения — все сметается с полок. Магазины заверяют: к ажиотажу и панике они были готовы. По крайней мере, подготовились лучше, чем полгода назад, когда пандемия охватила страну впервые.
Ограничения ввели на шесть месяцев ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Джонсон рассказал, что они были тщательно подобраны с целью максимально снизить распространение вируса и минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое положение.