Британцев встревожил «зловещий ответ» России и Китая на действия Запада

В предстоящих учениях «Восток-2022» журналисты британской газеты Daily Express увидели демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая. Они сочли это ответом Москвы на поддержку Западом Украины и Тайваня.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов», — сказано в статье издания.

Как считает автор материала, поставки оружия на Украину, а также визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань для Кремля являются попытками «Америки разжечь глобальную нестабильность».

Автор статьи отметил, якобы объявленные учения «вызвали опасения в том, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс».

На брифинге для иностранных военных атташе заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки российских вооруженных сил в этом году.