Мир 26 марта 2023, 05:02 Британцев возмутило обращение генерала Бэрронса к Путину Читатели DM возмутились заявлением генерала Бэрронса, признавшим слабость своей страны rawpixel

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Читатели Daily Mail возмутились заявлением генерала в отставке сэра Ричарда Бэрронса. Они подметили, что страна, которая не может себя защитить, становится колонией. Свое мнение пользователи выразили в комментариях.

Бывший командующий объединенной армией страны заявил, что в случае если Россия захочет напасть на Великобританию, то президент Владимир Путин должен будет предупредить Лондон за 5-10 лет, чтобы Соединенное Королевство смогло дать отпор.

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«Если они высадятся в пятницу, они будут в Вестминстерском дворце в понедельник утром, пока общественность и СМИ все еще жалуются на закупку помидоров и рулонов туалетной бумаги оптом», — написал один из комментаторов под ником @JohnAngo67.

«Страна, которая не может защитить себя, становится колонией», — написал @LiepschJoyce.

Другие пользователи призывали Запад к урегулированию отношений и началу переговоров с Россией на фоне украинского вопроса. Многие из них задавались вопросом, почему Запад продолжает «злить медведя» вместо использования дипломатии.

Ранее стало известно, что Британия не планирует отказывать от поставок киевскому режиму оружия с обедненным ураном. По этому вопросу будут вестись споры, но поставки боеприпасов вместе с танками Challenger 2 по-прежнему будут продолжаться.