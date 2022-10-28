Британцев восхитило заявление Путина о Западе на «Валдае» | 360°

28 октября 2022, 09:59
Британцев восхитило заявление Путина о Западе на «Валдае»
Читатели DM попросили поставить Запад на место после выступления Путина на «Валдае»
Читатели британского издания Daily Mail высказали поддержку заявлению российского президента Владимира Путина о Западе. Глава государства выразил мнение, что западные страны больше не могут диктовать свою волю всему миру.
Один из комментаторов написал, что мир без западного деспотизма был бы раем.
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«Запад, а именно США, навязывал миру демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке», — заявил другой.
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Третий сказал о том, что Запад и, в частности США, нужно поставить на место.
Еще один комментатор выразил надежду, что Россия положит конец мировому господству Соединенных Штатов.
«Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого», — подытожил еще один читатель.
Путин 27 октября выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что Запад в данный момент уже не может диктовать свою волю всему человечеству, но попытки не оставляет. Президент РФ подчеркнул, что гегемонии западных стран не хотят большинство народов.
США
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Владимир Путин
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