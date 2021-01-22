Британцев восхитили юные сибиряки, которые обливались водой на морозе

Традиции обливаться водой на улице на Крещение в этом красноярском детсаду уже не один год. Британская газета сообщила, что дети закаливаются, так как это помогает в профилактике инфекционных заболеваний и укрепляет иммунитет. Мероприятие отменяют только при одном условии: если столбик термометра опустится ниже отметки в -25 градусов.

Перед обливанием дети прогреваются в сауне.

Заметка поразила читателей газеты, которые оставили много комментариев.

«Эти дети такие крутые, что если они плохо себя ведут, их в наказание заставляют сидеть в классе с отоплением», — пошутил один из пользователей.

«За этим стоит очень хороший урок — берегись, Запад», — добавил еще один читатель.

«Безусловно, упражнение на формирование характера», — подчеркнул третий комментатор.

Нашлись и те, кто назвал закаливание безумием и призвал привлечь родителей к ответственности.