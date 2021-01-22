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    22 января 2021, 09:18

    Британцев восхитили юные сибиряки, которые обливались водой на морозе

    Андрей Иванов

    Газета Daily Mail опубликовала материал о воспитанниках детского сада «Сибирячок» в Красноярске, которые на Крещение обливались водой на морозе. Читатели пришли в восторг от стойкости маленьких моржей.
    Британцев восхитили юные сибиряки, которые обливались водой на морозе

    Традиции обливаться водой на улице на Крещение в этом красноярском детсаду уже не один год. Британская газета сообщила, что дети закаливаются, так как это помогает в профилактике инфекционных заболеваний и укрепляет иммунитет. Мероприятие отменяют только при одном условии: если столбик термометра опустится ниже отметки в -25 градусов.

    Перед обливанием дети прогреваются в сауне.

    Заметка поразила читателей газеты, которые оставили много комментариев.

    «Эти дети такие крутые, что если они плохо себя ведут, их в наказание заставляют сидеть в классе с отоплением», — пошутил один из пользователей.

    «За этим стоит очень хороший урок — берегись, Запад», — добавил еще один читатель.

    «Безусловно, упражнение на формирование характера», — подчеркнул третий комментатор.

    Нашлись и те, кто назвал закаливание безумием и призвал привлечь родителей к ответственности.