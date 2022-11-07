Британцев призвали перестать мыться и не бояться неприятных запахов | 360°

Мир 07 ноября 2022, 10:35 Британцев призвали перестать мыться и не бояться неприятных запахов Профессор Блумфилд объяснила британцам, что мыться необязательно даже один раз в день Unsplash

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Профессор из Лондонской школы гигиены Салли Блумфилд призвала своих соотечественников реже принимать душ. Подобные советы уже звучали и в других европейских странах на фоне энергетического кризиса. По словам Блумфилд, людям вообще не обязательно мыться, а неприятный запах — это норма, с которой спокойно можно жить, написало РИА ФАН.

По данным одного из недавних исследований, около 55% жителей Великобритании хотят мыться один раз в день. Но некоторые эксперты убеждены, что здесь нужно придерживаться принципа — чем реже, тем лучше.

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«На самом деле нам вообще не нужно принимать ванну и душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас», — рассказала Блумфилд в эфире местного радио.

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По ее словам, люли принимают душ и ванну только, потому что хотят избавиться от этих запахов, ради своего комфорта.

Доктор Роберт Шмерлинг из Гарвардской медицинской школы согласился с точкой зрения Блумфилд. Специалист обратил внимание, что принятие душа может быть, наоборот, вредным, потому что приводит к увеличению сухости кожи. Вследствие этого происходит растрескивание эпидермиса, после чего бактериям легче попасть под кожу и вызвать воспалительный процесс.