Мир 13 августа 2023, 17:22 Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции МИД Британии предупредил о возросшей угрозе терактов в Швеции Unsplash

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Выросла угроза совершения терактов на территории Швеции. Об этом своих жителей предупредил МИД Британии. В министерстве подчеркнули, что террористические акты могут произойти в том числе «в местах, часто посещаемых иностранцами».

«Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции», — процитировало пресс-релиз ведомства РИА «Новости».

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В МИД добавили, что атаки могут носить «неизбирательный характер», и напомнили, что в свете конфликта в Ираке и Сирии в мире повысилась угроза террористических атак конкретно «против интересов Великобритании и британских граждан».

При этом советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Линдерхольм заверил, что правительство и компетентные органы следят за ситуацией и принимают «различные меры» для защиты своих граждан и их интересов за границей. Линдерхольма процитировали на сайте правительственной канцелярии Швеции.

На днях неизвестные метнули «коктейль Молотова» в здание посольства Швеции в Бейруте (столица Ливана). Устройство не сработало, и взрыва не последовало. Об этом писал RT.