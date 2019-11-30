Британцев напугали загадочные убийства овец

Согласно данным издательства, в окрестностях деревни ее жители обнаружили двух убитых овец, а также израненную корову и двух телят.

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На шкурах убитых животных были начертаны черные пентаграммы, а также перевернутые кресты. Похожие оккультные символы были замечены на стенах местной старинной церкви.

Жители Брэмшоу предполагают, что за «сатанинскими убийствами» может стоять один из фермеров. Также имеется версия, что убийц было несколько, так как умерщвление животных сложно было проделать одному.

Местный викарий высказал мнение, что эти убийства могут быть ритуальными. По его словам, район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.