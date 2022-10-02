Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон | 360°

Все новости

Общество

02 октября 2022, 02:57

Цены на рис и гречку спрогнозировали в России

Мир

02 октября 2022, 02:53

ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе

Реклама

Мир

02 октября 2022, 02:29

Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон

Мир

02 октября 2022, 02:14

Число жертв урагана «Иан» во Флориде превысило 70 человек

Экология

02 октября 2022, 02:07

Жителей Сибири и ряда регионов Дальнего Востока предупредили о морозах

Мир

02 октября 2022, 01:48

Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику — Bloomberg

Технологии

02 октября 2022, 01:41

Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона

Спецоперация

02 октября 2022, 01:20

Семь взрывов прогремели в Херсоне

Знаменитости

02 октября 2022, 01:14

Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Мир

02 октября 2022, 02:29

Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон

Глава Генштаба Британии Радакин: Россия может ударить по Лондону с разных сторон

Читать 360tv в

Россия может ударить по Великобритании с разных сторон, включая атаку из космоса. Об этом заявил глава Генштаба страны Тони Радакин.

«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — сказал Радакин в интервью изданию The Telegraph.

Реклама

Он добавил, что у России есть возможность прекратить работу систем связи и спутников. Их вывод из строя фактически изолирует Великобританию от остального мира.

Реклама

«Россия может атаковать системы GPS, которые играют ключевую роль, как военную, так и гражданскую во всем мире. Могут быть некоторые сбои в работе гражданских служб, таких как системы спутниковой навигации, используемые в большинстве наших телефонов и автомобилей», — отметил заместитель гендиректора аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Малкольм Чалмерс.

По словам главы британского Генштаба, подобные действия представляют угрозу для всего Запада. Но они незамедлительно вызовут решительный ответ со стороны стран НАТО.

Великобритания

Россия

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама