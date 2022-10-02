Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон | 360°

Мир 02 октября 2022, 02:29 Поделиться Telegram

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Viber Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон Глава Генштаба Британии Радакин: Россия может ударить по Лондону с разных сторон РИА «Новости»

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Россия может ударить по Великобритании с разных сторон, включая атаку из космоса. Об этом заявил глава Генштаба страны Тони Радакин.

«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — сказал Радакин в интервью изданию The Telegraph.

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Он добавил, что у России есть возможность прекратить работу систем связи и спутников. Их вывод из строя фактически изолирует Великобританию от остального мира.

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«Россия может атаковать системы GPS, которые играют ключевую роль, как военную, так и гражданскую во всем мире. Могут быть некоторые сбои в работе гражданских служб, таких как системы спутниковой навигации, используемые в большинстве наших телефонов и автомобилей», — отметил заместитель гендиректора аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Малкольм Чалмерс.

По словам главы британского Генштаба, подобные действия представляют угрозу для всего Запада. Но они незамедлительно вызовут решительный ответ со стороны стран НАТО.

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