Британцам предложили зимой греть тапки в микроволновке | 360°

Мир 23 октября 2022, 05:30 Британцам предложили зимой греть тапки в микроволновке Daily Mail предложила жителям Британии альтернативные способы согреться зимой freepik

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Журналист британского издания Daily Mail Изольда Уолтерс протестировала гаджеты, которые помогут соотечественникам согреться без включенного отопления в доме грядущей зимой. В список вошла шапка с электрическими панелями, самонагревающийся стол, жилетка с подогревом.

По мнению автора, есть множество способов экономить и в то же время не мерзнуть. Уолтерс также причислила к способам адаптации в новых условиях подогрев тапок в микроволновке и использование мини-конфорки для согревания кружки чая.

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Она предупредила британцев, которые работают на дому, а не в офисе об увеличении счетов. Теперь сумма за газ увеличится на 75%, поскольку отопление жилья пять дней в неделю в течение нескольких часов может стоить порядка 90 фунтов (6,2 тысячи рублей). Однако даже этого недостаточно для оптимальной температуры в помещении.

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Жители Британии переживают, как они выживут в разгар энергетического кризиса. Большим поводом для беспокойства является и срочная отставка премьера Лиз Трасс, поставившая страну в неопределенное положение.