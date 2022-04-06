Британцам раздадут одеяла с подогревом из-за роста цен на газ

В Великобритании компания Octopus Energy решила раздать клиентам одеяла с электрообогревом. Мера должна помочь населению пережить резкий рост цен на отопление.

Стоимость электричества для британцев на прошлой неделе поднялась на 54%, сообщила газета The Sun. Рост цен ощутили миллионы домохозяйств по всей стране. Расходы людей на эти цели вырастут в среднем на 700 фунтов в год — более 77 тысяч рублей.

Octopus Energy отправит пять тысяч одеял с подогревом клиентам. В компании пошли на такой шаг после жалоб одного из абонентов. Из-за завышенного ценника он за зиму ни разу не включал отопление.

Из-за подорожания энергоносителей Великобритания столкнулась с рекордным за последние 30 лет уровнем инфляции, которая в феврале достигла 6,2%.

Британцам в итоге пришлось серьезно сократить траты. Проведенный Национальной статистической службой опрос показал, что более чем половине респондентов приходится экономить на не входящих в список первой необходимости товарах. Еще 34% пытаются уменьшить расходы на газ и электроэнергию, а 31% — на еду и товары первой необходимости.