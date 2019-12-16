Британцам при переписи населения запретили «менять пол»

Перепись проводится каждые 10 лет и является попыткой с точностью проанализировать статистику населения Великобритании. Однако часто респонденты могут ответить «неправильно» в графе про пол, то есть указать пол, отличный от того, который указан в свидетельстве о рождении.

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Это крайне важно, так как такие ответы влияют на точность, к примеру, исследований о разнице между доходами мужчин и женщин или о преступности.

В письме, направленном соответствующим органам, организовывающим переписи, указано, что запрет на смену пола во время переписи решит эту проблему, так как понятия «пол» и «гендерная идентичность» не означают одно и то же, более того — они не должны быть объединены.

Примечательно, что многие подписавшие письмо ученые захотели остаться анонимными, чтобы их не назвали «трансфобными».

В Управлении национальной статистики (ONS), которое проводит переписи, предложили включить в опросник графу о гендерной идентичности для тех, кто старше 16 лет.

Многие возражают, так как именно такой опросник является одним из способов выражения трансгендеров и того, кем они себя считают. Ученые же заявили, что это все равно не поможет сделать собранные данные достаточно репрезентативными.

Тем не менее, различные проекты по решению данной проблемы будут внесены на рассмотрение в Парламент уже в следующем году.