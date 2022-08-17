Британцам предложили многократно использовать туалетную бумагу для экономии
The Mirror сообщило об изобретении многоразовой туалетной бумаги
Британская пресса сообщила об изобретении многоразовой туалетной бумаги. После стирки ее можно вновь использовать. Об этом написало, в частности, издание The Mirror.
Туалетную бумагу нужно просто бросить в корзину для белья, потом отправить в стиральную машину и использовать ее по новой. Стирать рекомендовали два раза в неделю.
Производитель бумаги заявил, что британцы при использовании новинки смогут сэкономить достаточно денег. Особенно актуально это на фоне того, что туалетная бумага за последнее время подорожала на 33%. Уточняется, что новый тип продукта является «экофрендли».
Однако в комментариях на сайте издания The Mirror пользователи раскритиковали идею.
«Это опасно для здоровья и негигиенично», — написал один из комментаторов.
Другой заявил, что если увидел бы такую туалетную бумагу у кого-то дома, то сбежал бы и никогда не возвращался.