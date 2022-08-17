Британцам предложили многократно использовать туалетную бумагу для экономии

Британская пресса сообщила об изобретении многоразовой туалетной бумаги. После стирки ее можно вновь использовать. Об этом написало, в частности, издание The Mirror.

Туалетную бумагу нужно просто бросить в корзину для белья, потом отправить в стиральную машину и использовать ее по новой. Стирать рекомендовали два раза в неделю.

Производитель бумаги заявил, что британцы при использовании новинки смогут сэкономить достаточно денег. Особенно актуально это на фоне того, что туалетная бумага за последнее время подорожала на 33%. Уточняется, что новый тип продукта является «экофрендли».

Однако в комментариях на сайте издания The Mirror пользователи раскритиковали идею.

«Это опасно для здоровья и негигиенично», — написал один из комментаторов.

Другой заявил, что если увидел бы такую туалетную бумагу у кого-то дома, то сбежал бы и никогда не возвращался.