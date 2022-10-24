Британцам посоветовали зимой греть тапочки в микроволновке | 360°

Мир 24 октября 2022, 07:43 Британцам посоветовали зимой греть тапочки в микроволновке Daily Mail рекомендовала британцам греть тапочки в микроволновке зимой, чтобы согреться РИА "Новости"

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Жителям Великобритании в предстоящий зимний период посоветовали нагревать домашние тапочки в микроволновой печи, чтобы согреть ноги. С таким предложением в колонке для издания Daily Mail выступила журналистка Изольда Уолтерс.

«Ради экономии электричества и тепла зимой носите шапку с подогреваемыми панелями, а также используйте микроволновку, чтобы согреть свои тапочки», — написала она.

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Колумнист напомнила, что конфорка поможет сохранить напитки горячими, а повысить градус тепла в помещении возможно при помощи самонагревающихся столов.

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Уолтерс подсчитала, что регулярно включенное домашнее отопление повысит счета на оплату электричества на 75%. Таким образом, при работе из дома четыре часа в день, счета на отопление достигнут около 90 фунтов стерлингов в неделю.

Ранее британцам посоветовали при использовании автомобиля подставить яицо между педалью газа и полом. Такой способ поможет более плавно набирать скорость, а следовательно, снизить расход топлива и сэкономить.