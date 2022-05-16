Британцам посоветовали больше работать, если не хватает на жизнь

Британцам, которым на фоне рекордной инфляции не хватает денег на жизнь, нужно больше работать или найти работу, где платят больше. Такой совет людям дала парламентский замглавы МВД Великобритании Рэйчел Маклин, передало РИА «Новости».

Чиновница заявила, что британскому правительству нужен план на долгосрочную перспективу, чтобы люди могли выживать в условиях роста цен. Однако при этом Маклин дала понять, что британцам, по ее мнению, самим нужно о себе позаботиться.

«Будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу. И это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство», — сказала она.

Однако тем, кто уже и так работает на трех работах, это не поможет, признала Маклин.

Предложения Маклин уже раскритиковал теневой секретарь по Северной Ирландии Питер Кайл. Он заявил, что идеи, озвученные замминистра внутренних дел, оторваны от нынешних реалий.

Ранее Bloomberg сообщил, что число нищенствующих британцев в 2023 году может достичь миллиона.

Об угрозах для экономики Великобритании из-за высокой инфляции и рецессии ранее рассказывал «360». Причины упадка кроются и в санкциях против России, и в последствиях пандемии COVID-19, и в Brexit.