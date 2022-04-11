Британцам пообещали сильнейшее падение уровня жизни за последние 70 лет

Охвативший Великобританию энергетический кризис сильно ударит по располагаемым доходам домохозяйств страны. За год этот показатель снизится на 3% и составит 2320 фунтов стерлингов (246 377 рублей). Это самое большое падение уровня жизни с 1950-х годов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR).

Аналитики центра заявили, что потребительские расходы начнут существенно сокращаться уже в ближайшие месяцы, а количество неплатежей со стороны предприятий увеличилось до максимальных показателей за последние восемь лет.

Эта ситуация может остановить восстановление рынка труда. То есть количество свободных вакансий сократится, а число желающих найти работу для оплаты увеличившихся счетов наоборот вырастет.

По прогнозу аналитиков, к четвертому кварталу уровень безработицы в Великобритании увеличится до 4,6%. Это станет дополнительным признаком сильнейшего экономического спада.

Цены на энергоносители в Великобритании выросли после начала специальной операции России на Украине и заявления властей страны об отказе от экспорта российского угля и нефти к концу 2022 года.

После роста цен на нефть и газ на мировых рынках жители Великобритании столкнулись с тем, что заправить машину или оплатить отопление в доме стало намного дороже. Власти страны пообещали, что рассмотрят возможность отмены топливного налога, который платят жители, но окончательное решение по нему еще не приняли.