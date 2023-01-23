Мир 23 января 2023, 03:21 Британцам пообещали вознаграждение в обмен на сокращение электроэнергии The Sun: за снижение энергопотребления в Британии начнут выплачивать вознаграждение Unsplash

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Оператор единой британской энергосистемы National Grid впервые назначил выплату вознаграждений абонентам, которые будут снижать потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы, сообщило The Sun.

«Мы запускаем услугу Demand Flexibility Service завтра с 17:00 до 18:00», — говорится в сообщении компании в Twitter.

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При этом уточняется, что введение новой меры не означает, что электроснабжение находится под угрозой.

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В планах National Grid приучить людей к отключению энергозатратных бытовых приборов, например, стиральной машины или игровых приставок. Жителям Британии планируют выплачивать за каждый сэкономленный киловатт-час до шести фунтов.

Ранее Великобритании предрекли наиболее сильную рецессию в экономике по сравнению с другими странами G7. События на Украине спровоцируют в Британии инфляционный шок, поэтому власти возьмут курс на жесткую фискальную политику.

Все это повлияет на реальный уровень доходов домохозяйств в Великобритании, которые уже сильно страдают от роста цен на продукты и электричество.