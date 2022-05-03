Британцам на фоне кризиса разрешили арендовать гробы

Британские ритуальные агентства на фоне кризиса стали сдавать жителям в аренду гробы со съемными вкладышами, написала «Газета.ru». Таким образом жители могут платить только за эту картонную коробку.

Гробы в Великобритании стоят тысячи фунтов стерлингов. По данным Metro, в переводе на рубли самый дешевый гроб из дуба, вишни и клена обойдется примерно в 39 тысяч, а гроб классом выше — уже в 234 тысячи. Однако похоронные бюро нашли для британцев способ сэкономить.

Как пояснил Тhе Sun, для богослужения и даже погребения в арендованный демонстрационный гроб помещают съемную коробку, затем конструкцию извлекают вместе с телом, а гроб возвращается в ритуальное агентство. Вкладыш из ивы обойдется приблизительно в 22 тысячи рублей.

Кризис в Британии развернулся из-за резко выросших цен на энергоносители в свете антироссийских санкций. В частности, на 17% подорожала мебель. Также страна испытывает дефицит растительного масла, 80% которого раньше поставляла Украина.