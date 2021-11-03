Британца обвинили в убийстве новой жены через четыре дня после свадьбы

Тело убитой 52-летней жительницы британского графства Западный Йоркшир нашли в чемодане. По подозрению в расправе полицейские задержали ее мужа Томаса Натта. Как сообщила газета The Guardian, пара сыграла свадьбу всего четыре дня назад.

Полиция графства подтвердила задержание и уточнила, что мужчине уже предъявили обвинение. В ближайшее время британца ждет суд.

Родные убитой женщины отказались от комментариев. В официальном обращении они пояснили, что потеряли дочь, мать, бабушку, сестру, тетю и настоящего друга.

«Невозможно описать словами нашу боль. Покойся с миром, мама», — говорится в сообщении семьи.

Работающий в графстве священник Джордж Робинсон назвал случившееся разрушительной новостью для всего сообщества Он призвал местных жителей сообщать, если они узнали о конфликтах в соседских семьях, чтобы не допустить нового убийства.