Мир 08 марта 2023, 08:37 Британскую журналистку удивила жизнь россиян после года санкций Daily Mail: россияне не ощущают дефицита ни в чем на фоне западных санкций РИА «Новости»

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Британия страдает от дефицита некоторых продуктов, а Россия продолжает жить как ни в чем не бывало, хотя окружена со всех сторон западными санкциями. С таким мнением выступила журналистка Daily Mail Сью Рид.

«Жители Перми и других регионов в достатке имеют недорогие продукты. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже в самые суровые зимы», — отметила она в публикации.

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Британская журналистка также подчеркнула, что Россия может импортировать фрукты из дружественных стран с теплым климатом, когда как в британских супермаркетах помидоры, огурцы, перец и салат-латук продают нормами. Кроме этого она добавила, что россияне не беспокоятся об отоплении, бензине и дизеле, которые в стране в изобилии.

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В заключение журналистка задумалась над вопросом, кто именно в текущей ситуации выигрывает экономическую войну.

Ранее в США также отметили, что Россия не испытывает голода ни в чем. По мнению американских журналистов, в сфере бытовой, цифровой техники и других товаров россиянам помогают дружественные страны, такие как Турция, Китай, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.