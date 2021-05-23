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    23 мая 2021, 15:06

    Британскую ведущую обвинили в провале своей страны на Евровидении

    Александр Блинов

    Ведущую британского конкурса Britain’s Got Talent Аманду Холден обвинили в провале страны на Евровидении из-за того, что она неудачно пошутила во время оглашения результатов голосования. Об этом сообщила The Sun.

    Британскую ведущую обвинили в провале своей страны на Евровидении

    Холден на связи из Лондона поприветствовала ведущих конкурса фразой «Bon Soir. Goedenavond».

    «Это означает „добрый вечер“ на французском и нидерландском, правда, я понятия не имею, какой из них какой», — продолжила она, перейдя на английский.

    Многие пользователи сочли эту шутку высокомерной и обвинили 50-летнюю ведущую, что из-за нее Джеймс Ньюман, представлявший Британию на Евровидении, не получил ни одной оценки — ноль от жюри и ноль от зрителей. Но стоит отметить, что голосование завершилось как раз перед началом оглашения результатов.

    Британский актер Тристан Геммилл тоже написал на своей странице в Тwittеr, что не провалившийся конкурсант стал худшей частью вечера, а телеведущая. По его словам, Холден показала, почему Европа считает британцев высокомерной нацией.

    Ранее сообщалось о том, как сам конкурсант от Британии воспринял свое фиаско. Он признался, что ожидал такого результата.