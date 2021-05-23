Британскую ведущую обвинили в провале своей страны на Евровидении

Ведущую британского конкурса Britain’s Got Talent Аманду Холден обвинили в провале страны на Евровидении из-за того, что она неудачно пошутила во время оглашения результатов голосования. Об этом сообщила The Sun.

Холден на связи из Лондона поприветствовала ведущих конкурса фразой «Bon Soir. Goedenavond».

«Это означает „добрый вечер“ на французском и нидерландском, правда, я понятия не имею, какой из них какой», — продолжила она, перейдя на английский.

Многие пользователи сочли эту шутку высокомерной и обвинили 50-летнюю ведущую, что из-за нее Джеймс Ньюман, представлявший Британию на Евровидении, не получил ни одной оценки — ноль от жюри и ноль от зрителей. Но стоит отметить, что голосование завершилось как раз перед началом оглашения результатов.

Британский актер Тристан Геммилл тоже написал на своей странице в Тwittеr, что не провалившийся конкурсант стал худшей частью вечера, а телеведущая. По его словам, Холден показала, почему Европа считает британцев высокомерной нацией.

Ранее сообщалось о том, как сам конкурсант от Британии воспринял свое фиаско. Он признался, что ожидал такого результата.