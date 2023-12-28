Мир 28 декабря 2023, 02:40 Британскую наемницу ВСУ нашли мертвой в собственной постели Project Konstantin: наемницу из Британии Мельничук нашли мертвой в постели Официальное интернет-представительство президента Украины

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Наемницу из Великобритании Кэтрин Мельничук нашли мертвой в собственной постели. Об этом в соцсети сообщила украинская волонтерская организация Project Konstantin.

Волонтеры сообщили, что британку нашли мертвой утром 24 декабря. Ее смерть не считают подозрительной. Волонтеры пытаются организовать родственникам Мельничук возможность приехать на Украину и помочь с расходами на «репатриацию».

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Друг Мельничук, медик из английского города Болтон Венди Уоррингтон подтвердила смерть наемницы. Уоррингтон была волонтером на Украине в 2022 году. Она рассказала, что семья Мельничук живет в Великобритании.

Известно, что Мельничук последние полтора года служила инструктором и военным медиком на Украине, имеет опыт работы в неотложной медицине.

Ране стало известно, что западные наемники стали покидать Украину, не получив обещанного вознаграждения. Ряды ВСУ перед католическим Рождеством покинули «солдаты удачи» из Канады, Франции, Австралии и Нидерландов.