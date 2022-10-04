Британскому премьеру Трасс предрекли отставку до Рождества | 360°

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Британскому премьеру Трасс предрекли отставку до Рождества

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Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов обсудил с «Политикой Сегодня» прогноз британских политиков о том, что экономический курс премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ошибочен и может привести к негативным последствиям.

«Вероятность отставки Трасс, безусловно, существует. Сейчас, например, лейбористы — главная оппозиция — вообще выступают за досрочные парламентские выборы, поскольку уровень поддержки консерваторов со стороны населения вызывает серьезные вопросы», — допустил специалист.

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Он заметил, что британское правительство рассматривает возможность отказа от определенных предложений, учитывая негативные настроения в обществе и внутри правящей партии.

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«Пока идут переговоры, все пытаются понять, как же из этой ситуации выбраться», — добавил политолог.

Великобритания

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