Британскому правительству предложили работать без выходных для защиты от России

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен работать круглогодично из-за риска, что Россия возобновит «Большую игру». Такое мнение выразил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс.

«Большая игра» — это термин из истории XIX века, когда между Россией и Британией было противостояние вокруг Афганистана и других территорий в Центральной и Южной Азии.

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Сандерс, на которого ссылается The Telegraph, объявил, что британскому правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, в том числе учреждений, которые отвечают на гражданские кризисы. В этой связи он указал на отравление Скрипалей в Солсбери. По его мнению, реакция на это происшествие была очень эффективной, благодаря тому, что различные ведомства объединились для разрешения кризиса.

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Однако теперь, считает Сандерс, нужен постоянно действующий орган, который сможет реагировать на подобные события незамедлительно. Он выразил мнение, что такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к «Большой игре» в новой форме, и она будет происходить «на стероидах», по выражению Сандерса.

При этом военный обратил внимание на угрозы также в киберпространстве. По его мнению, для противодействия им нужно создать ситуационный центр.