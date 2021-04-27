Британской монархии предрекли крах после смерти Елизаветы II

После смерти Елизаветы II политическую систему Великобритании ждут большие перемены. Уход из жизни королевы приведет к краху монархии в стране, считают эксперты.

«Думаю, монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева», — заявила изданию Vanity Fair британский политик Дайан Эбботт.

По ее словам, после ухода из жизни Елизаветы II общественность начнет обсуждать вопрос будущего монархии. Свое мнение придется выразить и парламенту. Не обойдется и без упоминания конфликта с принцем Гарри и Меган Маркл, полагает Эботт.

«По-моему, то, что королевская семья и их советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен», — отметила она.

Схожее мнение высказала автор книг о королевской семье Анна Пастернак. Она подчеркнула, что из-за Гарри и Меган уже стартовал процесс, меняющий облик Великобритании.

«И думаю, что монархия как архаичный институт может и рухнуть», — заключила писательница.

Британский политик предположила, что со временем британская монархия станет походить на скандинавские страны. Король с королевой останутся лишь номинально, а прежние церемонии перестанут проводить.