Мир 12 декабря 2022, 04:59 Британской королевской семье предписали не общаться с представителями России Посол России Келин: между диппредставительством и Карлом III еще не было никаких контактов Pxhere

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Между посольством России в Лондоне и королем Великобритании Карлом III с момента его провозглашения новым монархом не было никаких контактов. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Келин отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какой-то контакт у российских дипломатов с Карлом III. Он также добавил, что королевской семьи рекомендовано не поддерживать контакты с посольством России.

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«Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал российский посол.

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Он добавил, что Россия находится в контакте с британским министерством иностранных дел, поддерживая диалог.

Разрыв дипломатических отношений между двумя странами Келин назвал крайней мерой, которая не стоит в интересах ни Москвы, ни Лондона. Он пояснил, что после 24 февраля между Россией и Великобританией остались только двусторонние дипломатические отношения. При этом изначально отношения между странами начали ухудшаться после дела Скрипалей в 2018 году.