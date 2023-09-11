Мир 11 сентября 2023, 11:54 Британской авиации предрекли печальный исход в случае конфликта с Россией Daily Mail: авиация России сметет британскую в случае конфликта стран Википедия

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Королевские военно-воздушные силы Великобритании потерпят поражение в случае военного конфликта страны с Россией. Такой прогноз опубликовала британская газета Daily Mail.

По данным издания, парк Королевских ВВС в восемь раз уступает российскому по количеству. Британские военно-воздушные силы располагают 169 истребителями против 1500 в составе ВКС России, отметили в Daily Mail.

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«Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным», — указал автор публикации.

Представители ВВС Великобритании уверяют, что малое число самолетов компенсируется их качеством, добавила газета. Однако в отчете британского Министерства обороны заявили об опасном положении страны, сообщило издание.

Ранее Королевские ВВС оценили профессионализм российских пилотов при перехвате британских самолетов над Черным морем. Истребители ВКС России Су-27 поднялись в небо при приближении иностранных самолетов к воздушной границе РФ.