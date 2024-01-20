Мир 20 января 2024, 18:41 Британской армии предсказали большие сокращения из-за кризиса Times: армия Великобритании сократится на треть к 2034 году и потеряет позиции U.S. Department of Defense

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Численность армии Великобритании к через два года составит менее 67 741 человека, что на 40% меньше, чем 16 лет назад. При сохранении этой тенденции к 2034 году военных останется 52 тысячи. Из-за нехватки выделяемых средств боеспособность войск страны уже сейчас вызывает сомнения у командующих США и Евросоюза, отметили в материале The Times.

Причиной сложившейся ситуации стал кризис набора и удержания войск. С таким заявлением выступил теневой министр обороны Джон Хили. Он подчеркнул, что правительству пора вмешаться, чтобы не допустить полного развала вооруженных сил страны.

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Бывший высокопоставленный офицер британской армии в комментарии журналистам заявил, что все заявления властей о готовности перебросить 25-тысячную бронетанковую армию — не больше чем игра на публику.

«Много лет не было инвестиций в логистику снабжения и средства радиоэлектронной борьбы», — заявил собеседник.

Представитель Института анализа обороны Фрэнсис Туса отметил, что последние два года европейские генералы, адмиралы и маршалы авиации ставили под сомнения реальные возможности армии Великобритании.

Авторы материала подчеркнули, что в январе 2024 года бывший высокопоставленный американский генерал назвал Великобританию ближайшим военным союзником США в области поддержки Украины и участии в операции против йеменских хуситов. Но реальные возможности войск страны находятся на минимальном уровне.

В феврале прошлого года стало известно об угрозах главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерала Патрика Сандерса оставить свой пост, если министерство финансов не выделит дополнительных средств на армию.

Журналисты со ссылкой на близкие к генералу источники сообщили, что из-за больших трат на Украину зарплату бойцов сухопутных войск не повышали. Кроме того, из-за проблем с жильем начались массовые увольнения со службы.