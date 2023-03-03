Мир 03 марта 2023, 20:20 Британского туриста убили прикладом пистолета во время ограбления в Колумбии Mirror: туриста из Великобритании убили во время отпуска в Колумбии Pxhere

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Туриста из Великобритании, который отправился в отпуск в Колумбию, убили ударом приклада пистолета по голове во время ограбления. Об этом сообщило издание The Mirror.

Британец поехал в Колумбию и пропал. Через двое суток после исчезновения 34-летнего туриста нашли в районе вершины холма Трех крестов, около смотровой площадки. Его госпитализировали, однако спасти не смогли. Мужчина умер в больнице.

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Медики сообщили, что перед смертью британец успел рассказать, что его ограбили трое неизвестных и ударили прикладом пистолета по голове.

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Другие туристы, которые в предполагаемые дни убийства находились в том районе, отметили, что не столкнулись ни с какими опасными ситуациями. Также путешественники сообщили, что дорога до вершины холма популярна среди грабителей. На ней уже убивали нескольких иностранцев. Полиция пока никого не арестовала, но некоторые данные о нападавших уже собрали, подчеркнули в материале.