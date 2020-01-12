Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране

Макэра обвинили в подстрекательстве и руководстве радикальными действиями на митинге, за что он и был задержан на несколько часов, уточнила «Газета.ru».

Великобритания раскритиковала действия иранских правоохранительных войск, министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб заявил, что задержание посла — грубое и безосновательное нарушение международного права.

По его словам, иранские власти находятся «на перепутье». «Иран может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь», — указал глава внешнеполитического ведомства Великобритании.

В субботу, 11 января, сотни студентов собрались около университета имени Амира Кабира в столице Ирана для того, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию с участием от 700 до тысячи студентов, которые скандировали «радикальные лозунги» с требованием отставки и судебного преследования тех, кто сбил украинский Boeing 737.