Британского полицейского, охранявшего дипломатов, обвинили в изнасиловании

В Великобритании полицейского, занимавшегося охраной дипломатов, обвинили в изнасиловании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Скотленд-Ярд.

В заявлении ведомства сказано, что в изнасиловании обвиняется 46-летний констебль Дэвид Кэррик, работающий в составе Управления полиции по охране парламента и дипломатических представительств.

Его задержали 2 октября и в тот же день отстранили от исполнения обязанностей. В понедельник состоится суд. По данным телеканала Sky News, задержанный работал в одном подразделении с Уэйном Казенсом. Это бывший полицейский, который на прошлой неделе был приговорен к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство 33-летней британки Сары Эверард.

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик заявила, что очень обеспокоена известием о задержании и обвинении в таком тяжком преступлении офицера столичной полиции из подразделения, отвечающего за охрану парламента и диппредставительств. На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МВД Прити Пател обрушились с критикой на полицию за недостаточно серьезное отношение к преступлениям против женщин. Они заявили, что пора провести реформы.