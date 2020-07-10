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    10 июля 2020, 11:56

    Британского полицейского обвинили в терроризме

    Алена Макаренко

    Сотрудника лондонской полиции Бенджамина Ханнама заподозрили в терроризме. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на полицию Лондона.

    Контртеррористическое командование провело расследование. В ходе него выяснилось, что офицер, который находится на испытательном сроке в полиции Лондона, замешан в пяти преступлениях.

    Ему предъявили обвинение 9 июля. По данным следствия, мужчина участвовал в деятельности ультраправой организации. Помимо этого его подозревают в хранении детской порнографии.

    При поступлении на службу в полицию Ханнам предоставил ложные сведения о себе.

    Ранее уроженца Дагестана приговорили к 12 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации. Мужчина примкнул к боевикам осенью 2017-го в Сирии. Он воевал против правительственных войск и охранял территорию, подконтрольную террористам.