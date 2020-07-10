Британского полицейского обвинили в терроризме

Контртеррористическое командование провело расследование. В ходе него выяснилось, что офицер, который находится на испытательном сроке в полиции Лондона, замешан в пяти преступлениях.

Ему предъявили обвинение 9 июля. По данным следствия, мужчина участвовал в деятельности ультраправой организации. Помимо этого его подозревают в хранении детской порнографии.

При поступлении на службу в полицию Ханнам предоставил ложные сведения о себе.

Ранее уроженца Дагестана приговорили к 12 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации. Мужчина примкнул к боевикам осенью 2017-го в Сирии. Он воевал против правительственных войск и охранял территорию, подконтрольную террористам.