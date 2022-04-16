Среди морпехов ВСУ нашли еще одного британского наемника

Бывший британский пехотинец Шон Пиннер, который уехал в качестве наемника на Украину, попал в плен. Он был одним из участников 36-й бригады морпехов ВСУ, которые сложили оружие. Пиннер — не первый иностранец, которого обнаружили в их рядах.

Информация о задержании Пиннера появилась в Telegram-канале «Репортер Руденко V».

«Это второй англичанин, взятый в Мариуполе. Сейчас он рассказывает, что война не нужна, и он хочет домой, и советует актеру Шону Пену не приезжать воевать с русскими, это очень опасно», — говорится в сообщении в канале.

Ранее об участии Пиннера в военных действиях на стороне ВСУ писала Daily Mail. По данным издания, ему 48 лет и он служил в Королевском английском полку. В марте он сообщал изданию о «творящемся хаосе» на Украине, но не раскрыл своего точного местонахождения.

«Сегодня мы потеряли пару парней. Это хаос, если честно», — сказал он тогда в своем видеообращении.

Daily Mail обращала внимание на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая, казалось, поощряла британцев, говоря, что она «абсолютно поддержит» тех, кто хотел бы подписаться помогать ВСУ. Но адвокаты позже предупредили, что британцы, которые воюют на Украине, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с британскими законами о терроризме, так же, как те, кто взял оружие, чтобы участвовать в рядах курдских ополченцев в Сирии.

Ранее стало известно о том, что в Мариуполе сдался в плен другой британский наемник Эйден Эслин. Он воевал в Ираке и Сирии вместе с подразделениями курдов. В Великобритании его дважды арестовывали по подозрению в терроризме, поэтому он переехал на Украину и вступил в ВСУ, сообщал RT.