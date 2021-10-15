Британского депутата убили в церкви

Представитель партии консерваторов в парламенте Великобритании сэр Дэвид Амесс скончался от ножевых ранений в больнице. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

Депутат стал жертвой нападения вооруженного ножом мужчины. Все произошло в церкви графства Эссекс, где находилась приемная Амесса для общения с жителями.

Полиция сообщила, что подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 25-летний молодой человек. Нож, которым он нанес удар, также нашли. Раненому депутату оказали медицинскую помощь на месте, а потом на вертолете доставили в больницу, где врачи начали операцию, но спасти его не смогли.

Глава местной партийной ячейки консервативной партии Джон Лэмб заявил, что его коллега получил несколько ударов ножом.

Пост депутата парламента Великобритании Дэвид Амесс занимал с 1983 года. У него остались жена и пятеро детей.