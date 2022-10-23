Британское военное ведомство раскрыло детали телефонных переговоров с Шойгу | 360°

Мир 23 октября 2022, 20:26 Британское военное ведомство раскрыло детали телефонных переговоров с Шойгу Минобороны Британии Уоллес заявил, что Киев не планирует эскалацию конфликта с Москвой РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министерство обороны Великобритании выпустило заявление своего руководителя Бена Уоллеса, в котором раскрываются некоторые детали сегодняшних переговоров с Сергеем Шойгу.

В нем сообщалось, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Реклама

«Министр Шойгу заявил, что Украина планирует обострение конфликта при содействии западных стран, включая Великобританию. Минобороны [Уоллес] опроверг эти утверждения и предупредил, что впредь они не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации», — говорилось в заявлении.

Реклама

Британский министр также подтвердил, что Великобритания поддерживает Украину и желает скорого окончания этого конфликта. Но, по его словам, прежде всего к этому должны стремиться Украина и Россия. А Британия готова в этом помогать.

Ранее сообщалось, что Шойгу сегодня провел телефонные переговоры не только с английским коллегой, но и с министрами Турции и США. С Хулуси Акаром и Ллойдом Остином глава военного ведомства также обсудил украинский режим, а именно возможные провокации со стороны ВСУ.