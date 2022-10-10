Британское СМИ заявило, что поддержка Трасс тает на глазах | 360°

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Спецоперация
10 октября 2022, 07:55
Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области
Спецоперация
10 октября 2022, 07:53
ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь
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Спецоперация
10 октября 2022, 07:46
ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS
Спецоперация
10 октября 2022, 07:31
Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ
Мир
10 октября 2022, 07:29
Евросоюз опробовал в восьмом пакете антироссийских санкций новый подход — СМИ
Общество
10 октября 2022, 07:22
Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей
Спецоперация
10 октября 2022, 07:18
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Спецоперация
10 октября 2022, 07:01
Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР
Технологии
10 октября 2022, 06:41
Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту