Британское СМИ заявило, что поддержка Трасс тает на глазах | 360°

Мир 10 октября 2022, 07:52 Поделиться Telegram

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Viber Британское СМИ заявило, что поддержка Трасс тает на глазах Обозреватель The Guardian Ронсли: премьерство Лиз Трасс скоро закончится flickr

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Месяц прошел с тех пор, как Лиз Трасс заняла премьер-министра Великобритании, но уже ведутся разговоры о том, как сместить ее с этой должности. Она очень быстро стала непопулярной. Об этом написал главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время», — заявил он.

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По его словам, рейтинги действующего премьера упали ниже тех, что были у ее предшественников Терезы Мэй и Бориса Джонсона накануне их отставок.

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Обозреватель заявил, что Джонсон как оказался медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори, а Трасс — быстрорастворимым избирательным цианидом. Ронсли назвал британского премьера с «верховной жрицей узкой секты».

«Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным выбором среди депутатов-консерваторов», — добавил он.

Журналист высказал мнение, что Великобритания сейчас переживает множество чрезвычайных ситуаций. При этом недееспособное правительство пытается как-то исправить положение дел.

«Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен второй мировой войны. У нее — еще хуже», — резюмировал обозреватель.

Он предположил, что скоро Лиз Трасс лишится последней поддержки депутатов-консерваторов, соответственно ее премьерство в скором времени подойдет к концу.

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