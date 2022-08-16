Британские СМИ написали о «пугающем предупреждении» Путина для Запада

Российский президент Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», когда заявил о возможности предоставить оружие своим союзникам. Об этом написал Мэтью Дули в статье для британского таблоида Daily Express.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», — сказано в материале.

Автор напомнил, что Путин предложил союзникам купить наиболее современные виды вооружений: боевую авиацию, стрелковое оружие, бронетехнику, артиллерию. Это оружие, по словам российского президента, уже применялось во время реальных боевых действий.

Дули высказал мнение, что если РФ будет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым враждебно настроенным по отношению к Западу государствам, то это может быть расценено как провокация.