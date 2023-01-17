Мир 17 января 2023, 19:01 Британское правительство заблокировало шотландский закон о смене пола

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Правительство Великобритании впервые наложило вето на шотландский закон, что может еще больше обострить их отношения. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Вloomberg.

Шотландский парламент появился в 1999 году. И с тех пор ни разу британское правительство не блокировало его инициатив. Однако на этот раз вопрос касался закона об изменении пола. Шотландия хотела разрешить людям менять его с 16 лет. К тому же без доказательств диагноза гендерной дисфории. Парламентарии предлагали считать веским доводом, если взрослый придерживался образа жизни выбранного пола три месяца, а несовершеннолетний — полгода.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала решение Великобритании «полномасштабной атакой на демократически избранный шотландский парламент». В свою очередь в британском правительстве свою блокировку объяснили значительным влиянием на вопросы равенства из-за разницы в законах.

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