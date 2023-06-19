Мир 19 июня 2023, 15:12 Британское правительство придумало, как законодательно сделать санкции против России долгосрочными Reuters: кабмин Великобритании внес законопроект о сохранении санкций против России РИА «Новости»

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Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит сохранить действие антироссийских санкций до выплаты компенсаций Украине и разрешит попавшим под ограничения россиянам жертвовать свои деньги. Об этом сообщило агентство Reuters.

МИД Великобритании представил законопроект 19 июня. Министр Джеймс Клеверли объявил, что Украине понадобятся деньги на восстановление после спецоперации. Поэтому британские власти решили законодательно сохранить антироссийские санкции действующими до тех пор, пока киевский режим не получит компенсации.

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«Благодаря нашим сегодняшним новым мерам мы усиливаем подход Великобритании к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит», — заявил он.

Новый закон в случае принятия также позволит всем, кого коснулись санкции, жертвовать замороженные активы на восстановление Украины.

Роман Абрамович попал в черный список Великобритании, и его футбольный клуб «Челси» продали, чтобы передать деньги Украине. Однако киевский режим средств так и не получил — британский кабмин и Евросоюз не договорились, на что именно их потратить. Позднее сам бизнесмен отказался перечислять украинцам всю сумму, и решил часть направить на помощь россиянам.