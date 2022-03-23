Британское Минобороны попросило у YouTube удалить видео беседы Уоллеса с пранкерами

Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос об удалении ролика, в котором глава ведомства Бен Уоллес побеседовал с пранкерами Лексусом и Вованом. В «интервью» речь шла о возрождении ядерной программы Украины.

Британское Минобороны сообщило о направленной видеохостингу просьбе в Twitter. Ведомство заявило, что опубликованные кадры направлены на «подрыв морального духа людей, которые сражаются за свою свободу».

Пранкеры Лексус и Вован разыграли Уоллеса: министр решил, что разговаривает с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

На вопрос собеседника по поводу ядерного оружия глава британского Минобороны отвечал уклончиво и сослался на необходимость обсудить тему с премьер-министром Великобритании.

Российские пранкеры сами сообщили о розыгрыше на своем YouTube-канале. Записанное видео разговора они назвали тизером и пообещали в ближайшее время опубликовать полную версию беседы.