Мир 11 мая 2023, 23:13 Британское Минобороны отказалось отвечать об ограничениях ракет Storm Shadow Глава МО Британии Уоллес не стал отвечать на вопрос об ограничениях по ракетам для Украины YouTube

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не дал ответа на вопрос о наличии ограничений в использовании ракет большой дальности Storm Shadow, которые поставили ВСУ. Глава британского ведомства выступал в палате общин. Трансляцию вели на сайте правительства страны.

«Что касается ограничений, очевидно, что мы не будем говорить публично, существуют ли они», — сказал Уоллес.

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Министр назвал ключевым вопросом для Великобритании предоставить Украине возможность «защитить себя».

По его словам, в ходе принятия решения о передаче Украине нового оружия британское оборонное ведомство опиралось на минимизацию эскалации и провокаций в сторону России.

Уоллес отметил, что Великобритания действительно планирует передать киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, уточнил RT.

Власти Украины пообещали британским союзникам, что вооружения не будут использовать для нанесения ударов по территории России. Однако дальность полета Storm Shadow позволила предположить, что удары могут наносить по вошедшим в состав России регионам.