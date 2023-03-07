Мир 07 марта 2023, 18:16 Британское издательство проверит «Золушку» и «Спящую красавицу» на политкорректность Британское издательство Ladybird Books усомнилось в политкорректности детских сказок freepik

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Британское издательство Ladybird Books проверит некоторые детские сказки на соответствие современным реалиям. Об этом написало издание Daily Mail. В издательстве подозревают, что сюжеты и персонажи «Золушки» и «Спящей красавицы» — «устаревшие и вредные».

Эксперты рассудили: в основном герои голубоглазые и светловолосые — никакого разнообразия. Часто главные персонажи — принцы и принцессы, что может говорить о дискриминации по социальному положению. Отрицательные герои обычно старые — это признак эйджизма. Кроме того, принцесса при первой встрече с принцем говорит о нем как о «мужчине», хотя гендерно-нейтральный язык был бы предпочтительнее, раз они еще не знакомы и она не знает, как он себя идентифицирует.

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Аналитики предположили, что все эти изменения не повредят повествованию.

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