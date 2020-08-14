Британское издание заступилось за российскую вакцину от коронавируса
«Прямо сейчас мы несем огромные экономические потери, которые вскоре также могут вылиться в долгосрочные политические и социальные проблемы», — пишет Spectator.
Все сложившиеся в последние месяцы обстоятельства заставляют людей рисковать и соглашаться на компромиссы. В условиях растущей безработицы, долгих карантинов и многочисленных банкротств нельзя отказываться от возможности, которую предоставляют ученые России.
При этом автор статьи указывает, что мнения в медицинской среде насчет новой вакцины от коронавируса не такие однозначные. Некоторые ученые призывают не делать слишком «резких» суждений, учитывая все обстоятельства.
Кроме того, важно, что прививаться насильно никого не заставят. И если вакцина покажет хороший результат на добровольцах, то препарат станет спасением для всего мира.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на выкуп партии российской вакцины от коронавируса.