Британское издание заступилось за российскую вакцину от коронавируса

Британские журналисты заступились за российскую вакцину от коронавируса, которую неодобрительно приняли на Западе. Журналисты указали, что благодаря препарату «выиграют все».

«Прямо сейчас мы несем огромные экономические потери, которые вскоре также могут вылиться в долгосрочные политические и социальные проблемы», — пишет Spectator.

Все сложившиеся в последние месяцы обстоятельства заставляют людей рисковать и соглашаться на компромиссы. В условиях растущей безработицы, долгих карантинов и многочисленных банкротств нельзя отказываться от возможности, которую предоставляют ученые России.

При этом автор статьи указывает, что мнения в медицинской среде насчет новой вакцины от коронавируса не такие однозначные. Некоторые ученые призывают не делать слишком «резких» суждений, учитывая все обстоятельства.

Кроме того, важно, что прививаться насильно никого не заставят. И если вакцина покажет хороший результат на добровольцах, то препарат станет спасением для всего мира.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на выкуп партии российской вакцины от коронавируса.