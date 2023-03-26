Мир 26 марта 2023, 21:53 Британское издание переписало романы Агаты Кристи «с учетом современных реалий» Издание HarperCollins подвергло цензуре романы Агаты Кристи freepik

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Одна из крупнейших издательских компаний в мире HarperCollins решила подвергнуть цензуре романы Агаты Кристи. Их отредактировали так, чтобы они соответствовали новой этике. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Редакторы убрали из текста слова, связанные с национальной принадлежностью, особенно в отношении персонажей, с которыми герои сталкиваются за пределами Великобритании. Например, «нубийский лодочник», «чернокожий слуга», «восточная внешность» и женщина «цыганской наружности» — все удалили. Если фрагмент был связан с обыгрыванием расовых различий, то его вычеркивали полностью.

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Также убрали отрывок, где женщина называет детей отвратительными и выражает сомнение в том, что она их любит. Какие-либо описания людей, которые издательству показались оскорбительными, тоже подвергли цензуре — комментарии по поводу зубов улыбающихся людей и телосложения.

«Собственное повествование автора, часто через внутренний монолог мисс Джейн Марпл или Эркюля Пуаро, во многих случаях было изменено. Также были вырезаны фрагменты диалогов, произносимых несимпатичными персонажами», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что «толерантные правки» внесут в детские книги классика британской литературы Роальда Даля.