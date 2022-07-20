Минобороны Великобритании полностью запретило оплату сексуальных услуг во время пребывания британских военных за границей. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

По данным издания, эти меры зафиксировали в стратегии о нулевой терпимости к сексуальному насилию. Документ разработали после парламентского расследования о сексуальных домогательствах в ВС, а также отчетов о поведении солдат из Великобритании во время учений в таких странах, как Кения. Уточняется, что данный запрет ввели и на фоне попыток привлечь на военную службу женщин.

«Действия руководства Минобороны направлены на борьбу с сексуальной активностью, в которой британские военнослужащие злоупотребляют своим положением во время службы за границей. Каждое обвинение в сексуальной эксплуатации будет рассматриваться с абсолютной нетерпимостью», — сказано в статье.

Уличенных в нарушении запрета будут увольнять.

Ранее появились сообщения, что британский батальон парашютно-десантного полка исключили из учений НАТО в Боснии и Косове после публикации видео с оргией десантников на военной базе. Об этом написала «Газета.ru».