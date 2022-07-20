Британским военным запретили пользоваться услугами проституток за границей — СМИ
Daily Mail: британским военным запретили пользоваться услугами проституток за границей
Минобороны Великобритании полностью запретило оплату сексуальных услуг во время пребывания британских военных за границей. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
По данным издания, эти меры зафиксировали в стратегии о нулевой терпимости к сексуальному насилию. Документ разработали после парламентского расследования о сексуальных домогательствах в ВС, а также отчетов о поведении солдат из Великобритании во время учений в таких странах, как Кения. Уточняется, что данный запрет ввели и на фоне попыток привлечь на военную службу женщин.
«Действия руководства Минобороны направлены на борьбу с сексуальной активностью, в которой британские военнослужащие злоупотребляют своим положением во время службы за границей. Каждое обвинение в сексуальной эксплуатации будет рассматриваться с абсолютной нетерпимостью», — сказано в статье.
Уличенных в нарушении запрета будут увольнять.
Ранее появились сообщения, что британский батальон парашютно-десантного полка исключили из учений НАТО в Боснии и Косове после публикации видео с оргией десантников на военной базе. Об этом написала «Газета.ru».