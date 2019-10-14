Британским властям предложили запретить бонусные мили
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Такая рекомендация, по данным The Times, содержится в докладе по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. Экологи со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона указывают на то, что программы накопления бонусных миль подстегивают людей больше летать. Иначе заработанные бонусы сгорят.
В докладе предлагается вместо программ лояльности ввести дополнительные сборы для часто летающих пассажиров. Также предлагается сопровождать всю рекламу авиакомпаний пояснениями об ущербе авиаперелетов для экологии.
Летом британское правительство объявило о планах к 2050 году свести выбросы парниковых газов к нулю. Для этого комитет рекомендует также уменьшить субсидии фермерам, что должно привести к увеличению стоимости мясных и молочных продуктов.
Кроме того производителям предлагается в обязательном порядке маркировать свою продукцию согласно тому, какой ущерб она несет окружающей среде.
Ресторанам и закусочным по всей стране члены комитета рекомендуют включить в меню блюда для веганов.