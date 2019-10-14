Британским властям предложили запретить бонусные мили

Британский правительственный комитет по изменению климата предложил властям страны запретить бонусные мили, которыми авиакомпании поощряют своих клиентов. Напротив, билеты для часто летающих пассажиров должны стоить дороже, считают в комитете.

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Такая рекомендация, по данным The Times, содержится в докладе по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. Экологи со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона указывают на то, что программы накопления бонусных миль подстегивают людей больше летать. Иначе заработанные бонусы сгорят.

В докладе предлагается вместо программ лояльности ввести дополнительные сборы для часто летающих пассажиров. Также предлагается сопровождать всю рекламу авиакомпаний пояснениями об ущербе авиаперелетов для экологии.

Летом британское правительство объявило о планах к 2050 году свести выбросы парниковых газов к нулю. Для этого комитет рекомендует также уменьшить субсидии фермерам, что должно привести к увеличению стоимости мясных и молочных продуктов.

Кроме того производителям предлагается в обязательном порядке маркировать свою продукцию согласно тому, какой ущерб она несет окружающей среде.

Ресторанам и закусочным по всей стране члены комитета рекомендуют включить в меню блюда для веганов.