Британские военные должны предупредить своих родных и близких, что их могут отправить на войну с Россией. Об этом заявил уоррент-офицер Пол Карни.

По словам Карни, военнослужащие должны сказать своим семьям, что мир сталкивается с новыми реалиями и что Великобритания готова противостоять любой агрессии.

«Важно, чтобы мы подготовили наших близких, которым часто приходится тяжелее всего в наше отсутствие. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними возможное развертывание прямо сейчас», — процитировало уоррент-офицера газета Daily Mail.

Также Карни попросил военных найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Ранее о возможности подготовки войны с Россией спрашивали уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он говорил, что до вооруженного противостояния вряд ли дойдет. Он пояснил, что страны НАТО помогают Украине только для того, чтобы она могла обороняться. Россия неоднократно предупреждала Североатлантический альянс, что он «играет с огнем», предоставляя вооружение украинским властям.