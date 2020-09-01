Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе

Новый учебный год начался для британских школьников с непривычных правил. Из-за ситуации с коронавирусом ученикам запретили умышленно кашлять и шутить о заболевании.

Подобные нововведения появились сразу в нескольких учебных заведениях Великобритании, пишет Daily Mail. Например, в гастингской школе дети больше не могут специально кашлять или чихать. Кроме того, им нельзя шутить о коронавирусе или целенаправленно общаться с другим человеком.

«Следующее поведение может привести к временному исключению: преднамеренный или злонамеренный кашель/чихание в любой момент; юмористические, неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом; целенаправленный физический контакт с любым другим человеком», — сказано в указаниях заместителя директора школы Джерома Скафа.

Правила коснулись также посещения туалетов. В Дерби за каждым классом закрепили свою туалетную комнату, а поход в другую стали считать серьезным проступком.

По всей стране ученикам придется привыкать к самым разным правилам. Дети будут проводить весь день в одном классе и даже обедать за партами, чтобы не пересекаться с другими группами. Более того, во многих учебных заведениях запрещены книги и сумки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Великобритании насчитывается около 334 тысяч случаев заражения коронавирусом. По всему миру эта цифра перевалила за отметку в 25 миллионов человек.