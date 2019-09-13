Британским школьникам запретили есть мясо ради толерантности

Жительница Британии рассказала, что ее дочь возвращалась домой из школы и жаловалась на голод. Ученица объяснила, что руководители ее учебного учреждения убрали из меню мясные блюда и теперь заставляют всех есть вегетарианскую пищу. По словам девочки, на обед школьникам подавали лазанью из чечевицы, горох и сырную запеканку. В результате такого питания дети возвращались домой голодными. Свою еду приносить в школу было категорически запрещено, сообщил сайт «Царьград».

Представители британской школы объяснили свои действия. По их словам, учащихся перевели на вегетарианскую диету ради толерантности и инклюзивности. Руководство считает, что при отсутствии мясных блюд школьники разных религий смогут обедать за одним столом.